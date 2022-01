Roosevelt-statue fjernet i New York: Var for racistisk

Statuen af ham foran American Museum for Natural History stod færdig i 1940. Den viser ham til hest, mens en indianer og en sort mand ledsager ham til fods.

Den er blevet fjernet, fordi den af mange er blevet et symbol på USA’s kolonialisme og racisme

Det naturhistoriske museum i byen New York har onsdag fjernet en stor statue foran museet, der forestiller den republikanske præsident Theodore Roosevelt.

Myndighederne i New York bestemte sidste år ved en afstemning, at statuen skulle fjernes.

Nu skal den føres til Medora i delstaten North Dakota. Her ligger Theodore Roosevelt Presidential Library.

Museet i New York skriver på sin hjemmeside, at det er stolt over den mangeårige forbindelse, museet har haft til Roosevelt-familien.

- På samme tid udstråler statuen et racemæssigt hierarki, som museet og folk i offentligheden længere har fundet foruroligende, skriver det naturhistoriske museum.