Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har torsdag under et besøg i Ukraine på ny advaret Rusland om, at det vil få ”omfattende konsekvenser”, hvis russerne angriber nabolandet.

Det skønnes, at Rusland har opstillet 100.000 soldater i områder, der grænser op til Ukraine. Det sker på et tidspunkt, hvor Rusland har krævet, at USA og Nato giver garantier for, at Ukraine aldrig bliver en del af den vestlige forsvarsalliance.