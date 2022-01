Stor snestorm har ført til strømsvigt og aflyste fly i USA

Koldt, vådt og blæsende vintervejr har over weekenden givet store udfordringer i flere delstater i det østlige USA.

Nogle områder nær bjergkæden Appalacherne er mandag blevet ramt af tungt snefald med over to centimeters sne i timen.

I North Carolina har to personer mistet livet, efter at de mistede kontrollen over deres bil i uvejret. Det skriver Reuters.

Guvernørerne i delstaterne Georgia, Virginia, North Carolina og South Carolina har alle erklæret uvejret for en nødsituation.

Vejret har også ført til rejseproblemer flere steder.

Omkring 3.000 flyafgange - både indenrigs- og udenrigsflyvninger - er blevet aflyst. Omkring 4.200 er blevet forsinket, skriver nyhedsbureauet AFP.

Advarsler om uvejr er i USA blevet udsendt til områder med sammenlagt 80 millioner mennesker. Det skriver amerikanske medier ifølge Reuters.

I løbet af søndagen bevægede uvejret sig mod nord, og mandag ventes det at ramme Canada. Her vurderes en snestorm at give mellem 20 og 40 centimeters sne i løbet af morgentimerne mandag.

Blandt andet viser vejrudsigten, at den canadiske provins Ontario vil blive ramt. Det falder sammen med, at provinsen fra netop mandag igen tillader børn at møde fysisk op i skole efter længere tids coronanedlukning.