USA's vicepræsident: Vi vil jagte sandheden om Khashoggi med »alle tilgængelige midler«

USA vil benytte »alle tilgængelige midler« for at få svar på, hvad der egentlig er sket med journalisten Jamal Khashoggi, og hvorfor han blev dræbt på det saudiske konsulat.

Det siger landets vicepræsident Mike Pence ifølge AFP på et møde hos The Washington Post, hvor Jamal Khashoggi var tilknyttet som klummeskribent.

»Hele verden kigger med. Det amerikanske folk vil have svar, og vi kræver, at de svar bliver givet,« siger Mike Pence som svar på de modstridende forklaringer i sagen, der gang på gang kommer fra henholdsvis Saudi-Arabien og Tyrkiet.

»Forklaringen, som denne morgen kom fra præsident Erdogan, strider direkte mod de tidligere påstande, som er kommet fra det saudiske regime. Det sætter en tyk streg under, at vi er fast besluttede på at finde ud af, hvad der egentlig skete,« lyder det fra vicepræsidenten.

Efter Erdogans tale: Verden venter stadig på »den nøgne sandhed« Den tyrkiske præsident Erdogans anklager øger presset på den saudiarabiske kronprins og sætter USA i en kattepine mellem to allierede.

Beskyldningerne fra Recep Tayyip Erdogan går på, at »det voldsomme mord« på den systemkritiske journalist for tre uger siden var nøje planlagt og gennemført.

Saudi-Arabien har flere gange ændret sin forklaring på, hvad der skete med den kritiske journalist. Først kendte man ikke noget til hans forsvinden og hævdede, at Jamal Khashoggi havde forladt konsulatet i god behold.

Dernæst indrømmede man, at han var blevet slået ihjel i en nævekamp på konsulatet. Og til sidst indrømmede man, at et tæskehold på 15 personer ved, hvad landets udenrigsminister kalder »en forfærdelig fejltagelse,« havde slået Jamal Khashoggi ihjel og bortskaffet liget.

En »kæmpe fejl«: Saudi-Arabien kommer med nye oplysninger om mordet på Khashoggi​

Jamal Khashoggi flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA.

Hans forlovede, den tyrkiske statsborger Hatice Cengiz, stod den 2. oktober og ventede på ham i 11 timer uden for konsulatet, hvor han var inde for at hente nogle papirer.

Men Jamal Khashoggi kom aldrig ud igen.