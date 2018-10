Trump: Udskældt forslag om transkønnede skal beskytte landet

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter tilsyneladende, at hans administration arbejder på at indføre en smal definition af køn, som noget uforanderligt og alene biologisk bestemt.

Forslaget er en del af arbejdet for at beskytte landet, lyder svaret på kritikken fra præsidenten.

Mandag rapporterede The New York Times om et internt notat fra landets sundhedsministerium, som foreslår en juridisk definition af køn som enten mand eller kvinde på baggrund af de fysiske kønsorganer, børn fødes med.

Den fastlagte kønsidentitet skal derefter aldrig kunne ændres i løbet af livet, lyder det i forslaget.

Historien har efterfølgende affødt stærk kritik og demonstrationer arrangeret af fortalere for transkønnedes rettigheder.

På sociale medier er kritikken blevet fremført under hashtagget #WontBeErased (vil ikke slettes, red.) med henvisning til, at forslaget underkender transkønnedes kønsidentitet.

Trump har tidligere lovet at beskytte LGBT-personers rettigheder. Adspurgt om han har droppet sit løfte, svarer præsidenten: "Vi ser på det".

- Vi har mange forskellige begreber lige nu. De har mange forskellige ting i gang i forhold til transkønnede, siger Trump.

- Jeg beskytter alle. Jeg vil beskytte vores land, fortsætter han.

I sundhedsministeriets notat lød det blandt andet, at "kønnet, der er skrevet på en persons fødselsattest, som det oprindeligt blev udstedt, skal være et definitivt bevis for en persons køn, medmindre en gentest viser anderledes".

Forslaget kaldes "et angreb på transkønnedes liv og eksistens" af borgerrettighedsgruppen American Civil Liberties Union (ACLU).

Forslaget er det seneste forsøg fra Trump på at tilbagerulle transkønnedes rettigheder, som blev indført af den forgående præsident Barack Obamas administration.