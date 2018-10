USA: Antallet af dødsfald relateret til luftforurening er næsten halveret

Luftforurening har været et stort problem i USA og ført til utallige dødsfald. Uden ren luft er dagene talte. Det har amerikanerne gjort noget ved, og nu viser gevinsten sig.

Siden 1990 og frem til 2010 er antallet af dødsfald på grund af luftforurening næsten halveret, viser et studie gennemført af forskere fra University of North Carolina.

Antallet af dødsfald relateret til luftforurening er faldet fra 135.000 i 1990 til 71.000 dødsfald i 2010. Det svarer til ca. 47 procent.

Den store bedring af luftkvaliteten bliver kædet sammen med, at regeringen har indført større reguleringer og krav til luftkvaliteten. Det er på trods at, at befolkningen samtidig er blevet større, energiforbruget er steget og der kører flere biler på vejene.

Google-bil skal afsløre luftforurening i København

»Vi har investeret mange ressourcer i samfundet for at rense luften. Dette studie demonstrerer, at de ændringer har haft en reel indflydelse på, at færre personer dør som følge af at være udsat for udendørs luftforurening,« udtaler Jason West, en af forskerne bag studiet og professor i miljøvidenskab ved University of North Carolina – Gillings School of Global Public Health, i en pressemeddelelse.

Forskerne har undersøgt koncentrationen af de to forurenende stoffer ozon og PM2.5. Det sidstnævnte stof, der udgør de mindste og mest skadelige partikler, bliver bla. udledt fra kraftværker, biler og industri.

De faldende koncentrationer af de to stoffer er blevet undersøgt i befolkede områder, som derefter er blevet sammenlignet med dødsårsagerne i de områder ved hjælp af sundhedsdata for dødsfald som følge af hjertekarsygdomme, KOL og slagtilfælde relateret til PM2.5 samt luftvejssygdomme på grund af ozon.

Derudfra har forskerne beregnet antallet af døde for hvert år indenfor den 21 år lange periode.

Nyt studie: Mere end 95 pct. af verdens befolkning indånder skadelig luft

På trods af de positive resultater er luftforurening stadig et stort problem for sundheden i USA. Ifølge Gillings School of Global Public Health døde 71.000 personer i 2010. Det svarer til en ud af 35 dødsfald i USA. Antallet af dødsfald relateret til luftforurening er dermed større end antallet af døde fra både trafikulykker og skudepisoder.

Den positive retning er derfor nødt til at fortsætte, lyder det fra professor i miljøvidenskab Jason West, der også står bag studiet og er medlem af Nasas ’luft- og sundhedsvidenskabsgruppe’.

»Selvom vi har set konkret fremgang, er der stadig mennesker, der dør, og luftforurening er en fortsat folkesundhedsudfordring. Nye føderale politikker, der begrænser luftforureningskravene, vil sandsynligvis forsinke forbedringen af luftkvaliteten eller muligvis gøre luftkvaliteten værre,« advarer han om i pressemeddelelsen.

Studiet er støttet og udarbejdet i samarbejde med Nasas særlige Health and Air Quality Applied Sciences Team og USA’s miljøbeskyttelseskontor, EPA.