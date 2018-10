Politiet har »aldrig set noget lignende«: Bedemænd gemte lig af spædbørn i kasser og på lofter

Først blev resterne af 11 nyfødte spædbørn og fostre fundet gemt på et loft over en bedemandsforretning i den amerikanske storby Detroit.

Og fredag blev så yderligere omkring 60 lig fundet hos en anden bedemand, rapporterer Reuters.

Nogle af ligene lå i en fryser, mens andre lå i opbevaringskasser og var gået i forrådnelse, lyder det fra politiet, som er dybt rystet over fundet.

»Dette er virkelig foruroligende. Jeg har i mine 41 ½ år i styrken aldrig set noget lignende. Nogensinde,« siger Detroits politichef James Craig.

Hos bedemanden fandt man små kister med menneskelige rester, som skulle have været begravet, kremeret eller doneret til videnskaben. I stedet gemte man ligene af vejen. Foto: Carlos Osorio/AP

Det er endnu uvist, om de to sager har en forbindelse til hinanden, men politiet har åbnet en efterforskning af sagerne. Man arbejder desuden på at fastslå identiteterne på ligene, så familierne kan blive orienteret.

Der er ifølge lokale medier også blevet udført ransagelser hos andre bedemænd.

Det var i første omgang et anonymt brev, der satte politiet på sporet af de 11 første børnelig. brevet kom ifølge lokalmediet Detroit Free Press fra en far, der har sagsøgt bedemanden for »usømmelig« håndtering af hans datter, der døde kort efter fødslen. Forældrene ønskede at donere liget til videnskaben, men det viste sig senere, at bedemanden havde opbevaret liget i en køler i årevis.

Forældrene til det døde spædbarn håber nu, at man kan sagsøge som et gruppesøgsmål på vegne af flere forældre, hvis nyfødte heller ikke er blevet håndteret korrekt.

En stige førte hos en af bedemændene op til et loft, hvor der var opbevaret flere kister. Politiet blev gjort opmærksom på sagen af en af de døde spædbørns far, som er ved at forberede en sag mod bedemanden. Foto: Carlos Osorio/AP

»Vi får allerede nu beskeder fra folk, som har set nyheden og siger: 'Det her skete også for os',« lyder det fra forældrenes advokater, Peter Parks og Daniel Cieslak.

Forældrenes advokat har mistanke om, at bedemændene systematisk fik penge fra statslige sygesikringer for at håndtere og udlevere ligene til universitetet eller andre. Men i stedet gemte de ligene af vejen og undlod at følge op på sagerne.

Ejerne af bedemandsforretningerne har afvist at kommentere sagen.