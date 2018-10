Seks gyldne numre kan gøre en amerikaner mangemilliardær

En heldig amerikaner kan lige nu sidde med en lottokupon til en værdi af svimlende en milliard dollar.

I USA blev der fredag formiddag - lørdag morgen dansk tid - således trukket lod i det såkaldte Mega Millions-lotteri. Præmien på en milliard dollar er den næststørste af slagsen nogensinde i USA.

Det er endnu ikke klart, om der er nogen, der har ramt den enorme jackpot. Det ventes at blive offentliggjort i løbet af dagen.

Hvis der ikke bliver fundet en vinder, vil præmien tirsdag lyde på 1,6 milliarder dollar. Det vil tangere historiens største præmiesum.

Den gyldne kombination af tal, der blev trukket fredag, lyder på 15-23-53-65-70 med 7 som Mega Ball-tillægstallet.

Hvis der bliver fundet en vinder, kan personen vælge at modtage en kontant præmie på 565,5 millioner dollar (3,86 milliarder dollar) eller en milliard dollar (6,5 milliarder kroner) over 29 år.

Den vilde pengepræmie er den femte inden for de seneste tre år, der er i top-10 over de største lottogevinster i USA nogensinde.

De store jackpots er et resultat af, at flere lottofirmaer er begyndt at forringe sandsynligheden for at vinde den helt store præmie. Dermed når mange af gevinsterne at vokse sig rekordstore.

Firmaernes nye strategi har angiveligt hjulpet i forhold til at få endnu flere personer til at købe lottokuponer.

I Californien blev der torsdag eksempelvis solgt for 5,7 millioner dollar lottokuponer i løbet af den første halvdel af dagen. Vildest stod det til ved frokosttid, hvor der blev købt 200 kuponer i sekundet.