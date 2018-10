93 kvinder anklager universitetslæge i Californien for misbrug

93 kvinder hævder, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb eller sexchikane af en tidligere gynækolog på University of Southern California i Los Angeles.

Kvinderne sagsøger derfor nu skolen for i årtier at have ignoreret klager over gynækologen.

- Jeg er blevet en del af et utilsigtet søsterskab af hundredvis af kvinder, fordi det universitet, vi elsker, forrådte vores tillid, fortæller Dana Loewy.

Hun hævder, at lægen George Tyndall forgreb sig på hende under en gynækologisk undersøgelse i 1993.

Hun er blandt de omkring 20 kvinder, der på et pressemøde torsdag offentliggjorde søgsmålet mod universitetet på vegne af de 93 kvinder.

Anklagerne mod George Tyndall rækker dog langt ud over de 93. I alt har omkring 500 tidligere og nuværende studerende rettet anklager mod lægen.

Anklagerne går blandt andet på, at han ofte kom med upassende kommentarer, tog upassende billeder, tvang dem til at tage alt tøjet af og tog på dem under dække af, at han undersøgte dem.

Klagerne går tilbage til 1988.

Advokat John Manly repræsenterer nogle af kvinderne. Han mener, at University of Southern California har svigtet sit ansvar.

- University of Southern California modtager hundredvis af millioner af dollar i støtte fra delstaten Californien. Det står klart, at universitetet i høj grad har svigtet disse kvinder, siger han.

Brennan Heil er på sit sidste år på universitet. Hun fortæller, at hun som førsteårsstuderende blev henvist til George Tyndall, efter at hun var blevet voldtaget.

- Under konsultationen forgreb han sig på mig, sagde hun under torsdagens pressemøde.

Ifølge to andre kvinder klagede de til universitetet over gynækologen. Men der blev aldrig fulgt op på klagerne, siger de.

Advokat John Manly mener, at universitetet bevidst har forsøgt at dække over sandheden.

- Ingen af de ansatte har sagt et ord. Ikke én. Det drejer sig om 500 kvinder. Det er på tide at sige noget, siger han.