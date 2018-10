I kamp mod misinformation: Facebook bygger et "krigsrum"

Facebook er en lige så genial platform, som den er farlig. Det sociale forum er effektiv til at dele nyheder og holdninger, men det er også et let offer for falske nyheder og misinformation.

Derfor har Facebook bygget et ”krigsrum” i sit hovedsæde i Californien.

Rummet er designet til at samle Facebooks politiske og juridiske ledere samt sikkerhedsansvarlige hold, når den politiske kampagne begynder at spidse til op til det amerikanske midtvejsvalg i november.

»Vi ved, at der er slemme aktører derude, som forsøger at blande sig i valg,« udtaler Samidh Chakrabarti, Facebooks direktør indenfor valg og formand for borgerligt engagement til CNN.

”Krigsrummet” er derfor en del af en større indsats for at kunne forebygge og håndtere misinformation og indblanding, der har været undervejs siden valget i 2016.

»Det er virkelig en kulmination af to års massiv investering i både mennesker og teknologi til at sikre, at vores platforme er trygge og sikre til valg,« siger Samidh Chakrabarti.

Facebook fjerner sider, som spreder falske nyheder

Det indebærer, at Facebook har hyret tusindvis af nye ordstyrere, investeret i kunstig intelligens, hyret hjælp fra tidligere medarbejdere hos de amerikanske efterretningstjenester og lavet nye regler for politisk reklame.

I de fleste tilfælde skal ordstyrerne og lederne tage beslutninger om, hvorvidt indholdet overtræder platformens politik.

Hvis der kommer et emne op, som er ”særligt ladet” kan de blive sendte videre til vurdering hos firmaets CEO Mark Zuckerberg og COO Sheryl Sandberg. Dermed er der en kommandovej op til firmaets top.

Indsatsen er målrettet mod misinformation og fake news, da man frygter, at det kan ændre udfaldet af valgkampe, når misinformation bliver delt på platforme som Facebook. Grupper udnytter platformen til at blande sig i valgkampe med alle slags kneb.

»Det er en stor fare de her år, at et lille forum kan lave deres filterbobler med konspirationsteorier. I USA taler vi om, at næsten hele 80 pct. af Trumps vælgerbase tror på konspirationsteorierne, som lever i bedste velgående. Det har i den grad indflydelse og politisk effekt,« udtalte Lars Konzack, lektor ved Institut for Informationsstudier ved København Universitet, tidligere til Jyllands-Posten i forbindelse med cybervalgkampe.

Efter den amerikanske valgkamp har Facebook netop i den forbindelse været under intens undersøgelse af den amerikanske kongres, føderale efterforskere og medier.

Platformen har været mistænkt for at være blevet misbrugt til at manipulere og til at angribe amerikanske politikere af grupper med forbindelse til den russiske regering.