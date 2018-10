Trump kalder USA's centralbank den største trussel mod sig selv

- Den største trussel mod mig er centralbanken.

Det er sjældne ord fra USA's præsident om sit eget lands centralbank. Tirsdag kom de fra Donald Trump, da præsidenten gik til angreb på USA's centralbank og dens formand, Jerome Powell, i et interview på tv-stationen Fox Business.

Interviewet var med værten Trish Regan.

- Jeg har sat et par personer der (i centralbanken, red.), som jeg ikke er så glad for. Men for det meste er jeg glad for personerne, sagde præsidenten kryptisk.

Sidste uge kritiserede Trump centralbanken to gange. Han er utilfreds med, at den hæver renten, hvilket ifølge Trump truer landets økonomiske opsving.

Tidligere præsidenter har også været kritiske over for centralbanken. Donald Trump har dog udvidet ordforrådet for kritik. Han har kaldt centralbanken "skør", "sindssyg", "fjollet" og "for blødsøden".

Trump forklarede i interviewet med Trish Regan, at han ikke er i gang med at få fjernet Jerome Powell fra sin post.

- Hvis jeg skal være ærlig? Så bebrejder jeg ikke nogen. Jeg satte ham der. Og måske var det rigtigt gjort, måske var det forkert. Men jeg satte ham der, sagde Trump til Regan.

USA's centralbank - i USA kendt som The Federal Reserve eller "The Fed" - styret af en bestyrelse. Den har normalt syv pladser, men tre af pladserne står tomme.

Tre af de fire medlemmer af bestyrelsen er tiltrådt efter Donald Trump blev præsident. Medlemmer af bestyrelsen nomineres af præsidenten i USA og godkendes af Senatet. Et medlem sidder i 14 år.