»Hestefjæs« og»svindler«: Trump langer ud efter pornostjerne

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har igen gjort sig bemærket på det sociale medie Twitter.

Tirsdag har han i et tweet kaldt pornoskuespilleren Stormy Daniels - med det borgerlige navn Stephanie Clifford - for »hestefjæs« og »en svindler«.

Tweetet kommer, efter en føderal domstol i Californien mandag afviste skuespillerens søgsmål om æreskrænkelser, som præsidenten ifølge Daniels skulle have begået tilbage i april.

»Fint, nu kan jeg gå efter Hestefjæs og hendes tredjerangsadvokat i den store delstat Texas. Hun vil bekræfte det brev, hun underskrev! Hun ved intet om mig, den store svindler,« skriver Trump i tweetet.

Det har fået Stormy Daniels til at svare igen. I et tweet kalder hun således præsidenten for »lille«, ligesom hun henviser til hans »utilstrækkeligheder«.

»Mine damer og herrer, må jeg præsentere jeres præsident. Foruden hans.. øh.. utilstrækkeligheder, har han demonstreret sin inkompetence, had for kvinder og mangel på selvkontrol på Twitter IGEN! Og måske en forkærlighed for bestialitet. Game on, Lille,« lyder det fra Daniels.

Søgsmålet gik på, at en mand tilbage i 2011 skulle have truet Stormy Daniels til tavshed om en påstået affære mellem hende og Trump.

I april i år offentliggjorde hendes advokat en tegning af manden, der angiveligt stod bag truslerne, men Trump afviste tegningen som »fake news« på Twitter.

Det fik Daniels til at lægge sag an mod præsidenten for at komme med en »falsk og ærskrænkende« udmelding.

Men sagen faldt altså mandag ud til Trumps fordel, da dommeren mente, at præsidentens udtalelser lå inden for amerikansk lov om ytringsfrihed. Daniels skal desuden betale alle sagsomkostningerne.