Trump sender Pompeo til Saudi-Arabien i sag om savnet journalist

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, rejser hurtigst muligt til Saudi-Arabien for at blive klogere på sagen om journalisten Jamal Khashoggi, der er forsvundet efter et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, i et opslag på Twitter. Det sker efter Trump har talt med kongen i Saudi-Arabien, skriver præsidenten.

Tyrkiske myndigheder vil ransage saudisk konsulat

Heather Nauert, der er talskvinde i USA's udenrigsministerium, siger, at USA kræver, at der gøres en indsats for at finde ud af, hvad der er sket med journalisten, som blandt andet skriver for Washington Post.

- Præsidenten har blandt andet opfordret til en omgående og åben efterforskning af Washington Post-journalisten Jamal Khashoggis forsvinden, siger hun i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Khashoggi har skrevet kritisk om Saudi-Arabiens politik i blandt andet The Washington Post og i arabiske medier. Han har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

De tyrkiske myndigheder frygter, at han er blevet dræbt på konsulatet i den tyrkiske storby Istanbul. Myndighederne vurderer, at drabet var planlagt af Saudi-Arabien, og at liget efterfølgende er blevet fjernet fra konsulatet.

I sit opslag på Twitter skriver Trump, at Saudi-Arabiens konge, Salman bin Abdulaziz al-Saud, afviser at kende noget til Khashoggis forsvinden.

Til journalister uden for Det Hvide Hus har Trump ifølge nyhedsbureauet AFP antydet, at det er muligt, at Jamal Khashoggi er blevet dræbt af selvstændige drabsmænd.

En anonym kilde i det tyrkiske sikkerhedsvæsen siger til nyhedsbureauet Reuters, at tyrkisk politi er i besiddelse af en lydoptagelse, der "indikerer", at Khashoggi blev dræbt på konsulatet.