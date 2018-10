Hillary Clinton: Lewinsky-affæren var ikke magtmisbrug

22-årige Monica Lewinsky var praktikant i det Hvide hus og Bill Clinton var USAs præsident. Den amerikanske Lewinsky-skandale udsprang af et intimt forhold mellem de to i årene 1995 til 1997.

Der blev svaret med et meget bestemt »No« til spørgsmålet om, hvorvidt Bill Clinton misbrugte sin magtposition overfor praktikanten under affæren i 90’erne. Svaret kom fra Lewinsky-skandalens hovedpersons hustru, Hillary Clinton, i et interview med tv-stationen CBS.

Hillary Clinton mener nemlig, at praktikanten, Monica Lewinsky, var voksen nok til at sige fra.

For nylig udtalte Kirsten Gillibrand, der er en demokratisk senator i New York, til The New York Times, at Bill Clinton burde have trukket sig som præsident efter affæren i 90’erne.

Men Hillary Clinton forsvarer Bill Clinton og mener »absolut ikke«, at hendes mand og daværende præsident burde have trukket sig.

Selvom Lewinsky-skandalen buldrede med Bill Clinton som præsident, så trak han sig nemlig ikke fra posten. I stedet blev han frikendt af senatet og færdiggjorde sit mandat som præsident.

Se interviewet herunder.