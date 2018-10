Donald Trump: Putin er sandsynligvis involveret i snigmord, men jeg stoler på russerne

Er Putin involveret i snigmord? »Sandsynligvis«.

Er Putin involveret i forgiftninger? »Sandsynligvis«.

Selvom snigmord og forgiftning begge er forfærdelige forbrydelser, så påvirker det ikke Donald Trumps tillid til Rusland, så længe de ikke foregår i USA.

Det fortalte den amerikanske præsident, da han søndag besøgte nyhedsmagasinet ”60 minutes” på den amerikanske tv-station CBS.

»Sandsynligvis så er Putin involveret. Jeg ved det ikke. Men jeg stoler på dem (Rusland, red.), for det foregår jo ikke i USA,« siger Trump under interviewet.

I sine spørgsmål til præsidenten kom værten Lesley Stahl vidt omkring. Der blev både spurgt til hans holdninger til vestlige alliancer, klimaforandringer og ikke mindst den russiske leder, præsident Vladimir Putin.

Ifølge værten undrer amerikanerne sig nemlig over, hvorfor Trump aldrig er hård over Putin.

»Jeg er meget hård overfor Putin personligt. Jeg havde et møde med ham. Bare os to. Det var et hårdt møde og det var et godt møde,« siger Trump, der ikke forstår beskyldningen.

Ifølge Trump har han ageret hårdt over for Rusland og især, hvis man sammenligner med eks-præsidenten Barack Obamas håndtering af russerne.

»Jeg gav Ukraine våben og tanks. Obama gjorde det ikke. Ved du, hvad han sendte? Han sendte puder og tæpper. Det var ham, der gav en del af Ukraine væk, hvor Rusland nu har deres ubåd,« siger han.

Han gav »et svin« læbestift på: Nu kan han blive anklagerens kronvidne mod Donald Trump Paul Manafort ledede Trumps valgkamp i et par afgørende måneder i 2016. Nu kan hans vidnesbyrd formentlig føre til afslutningen på "Russiagate".

Russisk indblanding under det amerikanske præsidentvalg i 2016 har været et varmt emne, lige siden mistanken opstod. Det er det stadig, og da værten spørger ind til, hvorvidt Trump tror, at der har været russiske fingre med i spillet, så er han ikke i tvivl.

»De blandede sig. Men jeg tror også, at Kina blandede sig. Og andre lande også,« siger Trump, der mener, at Kina er et større problem på området.

Trumps svar provokerer den kvindelige vært Lesley Stahl. Ifølge hende »afleder han samtalen fra at handle om russisk indblanding«.

»Tror du virkelig, at jeg ville ringe til Rusland og få dem til at hjælpe mig med et valg? Gider du lige? De ville ikke være i stand til at hjælpe mig overhovedet. Det er latterligt,« svarer den amerikanske præsident.