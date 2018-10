Trump: Klimaforandringer er ikke et svindelnummer

USA's præsident, Donald Trump, understregede søndag, at han ikke tror, at meldingerne om klimaforandringer er et "svindelnummer".

Det skete i et interview i programmet "60 Minutes" på tv-stationen CBS.

Her siger den amerikanske præsident dog samtidig, at han ikke ved, om klimaforandringerne er menneskeskabte. Trump tilføjer, at han tror, at klimaet "vil forandre sig tilbage igen".

EU-lande er enige om 35 pct. mindre CO2 fra biler i 2030

- Jeg tror ikke, det er et svindelnummer. Men jeg ved ikke, om det er menneskeskabt, siger Trump og tilføjer:

- Én ting ved jeg: Jeg kommer ikke til at give billioner af dollar. Jeg har ikke tænkt mig at miste millioner af job.

I et tweet fra november 2012 skrev Trump, at beretningerne om klimaforandringer er et svindelnummer sat i søen af Kina.

Ekstremt vejr har kostet verden 19.000 mia. kr.

- Begrebet global opvarmning blev opfundet af og til fordel for kineserne med det formål at sørge for, at USA ikke er konkurrencedygtig inden for produktion, lød det dengang fra Trump.

Han har siden sagt, at forbindelsen til Kina ikke var ment seriøst. Han er dog fortsat med at kalde klimaforandringerne for et svindelnummer.

Men i interviewet søndag bløder han altså en smule op.

- Jeg afviser ikke, at der er klimaforandringer. Men det kan meget vel ændre sig tilbage. Altså, vi snakker i løbet af millioner af år, siger Trump.

I juni 2017 trak præsidenten USA ud af klimaaftalen fra Paris.

Så galt kan det gå, hvis det bliver en halv grad varmere: 10 cm højere vandstand, større risiko for Arktis uden is, og korallerne uddør Verdens har besluttet, at temperaturen på kloden ikke må stige mere end 2 grader – og helst kun 1,5. Nu kommer FN's klimapanel med en rapport, der viser forskellen.

Aftalen forpligter lande til at begrænse udslip af CO2 og andre klimagasser, så den gennemsnitlige globale temperatur kan begrænses med 1,5 grader.

Mandag besøger Trump de amerikanske delstater Georgia og Florida.

De er begge blevet hårdt ramt af orkanen Michael. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er orkanen skyld i mindst 18 personers død.

Mange klimaeksperter forudser, at der i fremtiden kommer til at være mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne.