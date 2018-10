»Meget bekymrende«: USA's militær er truet af fedme-epidemi

Overvægt er et stort problem blandt amerikanere.

Og nu giver de yngre amerikaneres vægt også problemer for landets militær, som har brug for raske, sunde unge mennesker til tjenesten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af en rapport fra organisationen "Rådet for et Stærkt USA".

Rapporten er udarbejdet af tidligere generaler og admiraler i militæret og viser, at knap en tredjedel af USA's unge nu er for tykke til at gøre tjeneste i militæret.

»Overvægt har længe været en trussel mod folkesundheden i vores land. Efterhånden som epidemien vokser, bliver overvægt nu også en trussel mod landets sikkerhed,« står der bl.a. i rapporten, som har titlen "Usund og uforberedt".

I september offentliggjorde militæret, at man ikke kunne nå sit mål om at rekruttere 76.500 personer i 2018, men ville mangle omkring 6.500 rekrutter.

Forsvarsminister Jim Mattis, som er tidligere højtstående militærmand, sagde i den forbindelse, at det stadigt skrumpende rekrutteringsgrundlag er »meget bekymrende«.

Ifølge rapportens forfattere vil militæret fortsat opleve store problemer med rekrutteringen, medmindre der gøres noget for at give børn og unge en sund livsstil fra en ung alder. Som det ser ud nu, er 42 pct. af unge amerikanere mellem 16 og 19 år overvægtige.

Hele 71 pct. af de 17-24-årige amerikanere kan af forskellige årsager ikke komme ind i militæret. Ifølge USA's forsvarsministerium er overvægt en af de hyppigste grunde til, at potentielle rekrutter ikke er i stand til at gøre tjeneste.

Også tidligere stofmisbrug og manglende boglige færdigheder bidrager til rekrutteringsproblemerne, skriver AFP.

USA's militær er et af verdens største, når man kigger på antallet af ansatte. Landet er afhængigt af, at unge mennesker over 18 år frivilligt melder sig - og er i stand - til at gøre tjeneste. Pentagon bruger ifølge den nye rapport 1,5 milliarder dollars hvert år på at behandle overvægtsrelaterede problemer blandt militærets medarbejdere.

Nu anerkender forsvaret problemet og er indstillet på at gøre noget ved troppernes sundhed, lyder konklusionen.

Hele rapporten kan læses her.