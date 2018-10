Amerikansk præst løsladt i Tyrkiet skal mødes med Trump

Den amerikanske præst Andrew Brunson, som fredag blev løsladt efter to år i fængsel og husarrest i Tyrkiet, skal efter planen mødes med præsident Donald Trump i Det Hvide Hus lørdag.

Det fortæller Trump til journalister under et vælgermøde i Cincinatti fredag.

- Glædelige nyheder, præst Brunson er i luften, siger han.

- Han kommer på besøg i Det Ovale Værelse. Det bliver højst sandsynligt lørdag, tilføjer præsidenten.

Andrew Brunson gik fredag aften om bord på et amerikansk militærfly i Izmir med kurs mod den amerikanske base Ramstein i Tyskland. Derfra flyver han videre til USA.

Sagen om Andrew Brunson har bragt USA og Tyrkiet på kollisionskurs.

Den 50-årige amerikanske præst blev ved en domstol i den tyrkiske by Aligaga fredag fundet skyldig i terror. Han blev idømt godt tre års fængsel, men fik alligevel lov til at forlade Tyrkiet og slippe for yderligere afsoning.

Brunson var anklaget for at støtte de kræfter i Tyrkiet, der stod bag et fejlslagent kupforsøg mod præsident Recep Tayyip Erdogan i juli 2016. Domstolen tog dog hensyn til hans gode opførsel, og til at han allerede har siddet i husarrest i mere end to år.

Den 50-årige præst fra North Carolina var en af flere tusind personer, der blev anholdt i Tyrkiet efter det fejlslagne militærkup.

Præsten mistænkes af Tyrkiet for at støtte den eksilerede muslimske lærde Fethullah Gülen, der i dag bor i USA. De tyrkiske myndigheder har også anklaget Brunson for at have forbindelser til den forbudte kurdiske gruppe PKK.

I arbejdet med at få Brunson løsladt har præsident Trumps administration indført højere told på blandt andet aluminium og stål fra Tyrkiet samt sanktioneret to højtstående ministre.

Donald Trump afviser rapporter fra NBC News om, at han skulle have indvilget i at lette presset på Tyrkiet til gengæld for Brunsons løsladelse.

- Vi talte med Tyrkiet og gik gennem systemet. Der var ikke nogen aftale, siger præsidenten.