Weinsteins advokater vil gå til modangreb ved retsmøde

Forsvarsadvokaterne for den tidligere filmproducent Harvey Weinstein vil torsdag forsøge at få droppet nogle af tiltalerne om voldtægt og seksuelle overgreb i retssagen mod Weinstein.

Det skriver nyhedsbureauet AP forud for et retsmøde i sagen torsdag. Her skal dommeren i sagen, James Burke, tage stilling til anmodningen.

Lederen af Weinsteins juridiske forsvar, Ben Brafman, har angiveligt fået fat i bevismateriale, som han mener, kan få store konsekvenser for resten af sagen.

En af kvinderne, der står bag anklagerne mod Weinstein, hedder Lucia Evans. Ifølge Evans tvang Weinstein hende til at udføre oralsex på ham ved et møde på hans kontor i 2004.

Lucia Evans var dengang en 21-årig student.

ABC News citerer flere anonyme kilder for, at Brafman har fundet en e-mail, der tilsyneladende antyder, at Evans' oralsex ikke skete mod hendes vilje. Det vil være i modstrid med Evans' vidneforklaring og anklage mod Weinstein.

Anklagemyndigheden i Manhatten, der fører sagen mod Weinstein, har angiveligt været bekendt med mailen. Det siger flere anonyme kilder med kendskab til sagen til ABC News.

Hverken Brafman eller anklageren ønsker at svare på ABC News' spørgsmål.

AP nævner ikke nogen e-mail. Men nyhedsbureauet skriver, at det er Lucia Evans' udsagn, der skal behandles ved retsmødet torsdag. Ifølge AP vil Brafman rejse anklager om, at anklagemyndigheden har tilbageholdt beviser.

Selvom mere end 75 kvinder har anklaget Weinstein for seksuelle forbrydelser, har anklageren i New York valgt at bygge sin sag op om tre kvinders anklager. Det har ført til seks forskellige anklagepunkter.

Lucia Evans' anklage om tvungen oralsex i 2004, en uidentificeret kvindes anklage om voldtægt på et hotelværelse i 2013 og en skuespiller, der anklager Weinstein for "at udføre en tvungen seksuel handling på hende" i 2006. Evans udsagn er dermed centralt i sagen.