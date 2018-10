Republikansk senator vil stoppe våbensalg til Saudi-Arabien

Står det til den republikanske senator Rand Paul, skal USA omgående stoppe salget af våben til Saudi-Arabien.

Senatoren siger i et interview med en lokal radiostation i Kentucky, at han vil kræve, at en afstemning om våbensalget hurtigst muligt bliver afholdt i Senatet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Udtalelsen kommer, efter at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi forsvandt under et besøg i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul den 2. oktober.

59-årige Jamal Khashoggi er kendt som en kritiker af styret i Saudi-Arabien og har de seneste år levet i eksil i Washington i USA af frygt for forfølgelse.

Mysterium vokser: Er kendt systemkritiker blevet skåret i småstykker af Saudi-Arabien i Tyrkiet? Har saudierne myrdet den prominente journalist Jamal Khashoggi? Den mystiske sag kan få vidtgående konsekvenser.

Tyrkiske embedsmænd mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at journalisten kan være blevet dræbt på konsulatet af en særlig gruppe, der var sendt fra Riyadh til Istanbul.

Rand Paul siger til radiostationen, at han vil stoppe våbensalget, hvis der er "nogen som helst spor af", at Saudi-Arabien har været "involveret i drabet på journalisten, som var kritisk overfor styret".

Senatoren, der er valgt i Kentucky og er tæt på præsident Donald Trump, har længe været kritisk mod styret i Saudi-Arabien.

Han anerkender, at han og præsidenten har meget forskellige holdninger om Saudi-Arabien.

- Men hvem ved, om præsidenten måske ændrer holdning, hvis det kan bevises, at de har slået journalisten ihjel, siger han.

USA og Saudi-Arabien underskrev sidste år en våbenhandel på 110 milliarder dollar under Trumps første besøg i Saudi-Arabien.

Aftalen har ifølge præsidenten skabt 40.000 job i USA.

Det store land på Den Arabiske Halvø leder en koalition, som i flere år har bombet det fattige og borgerkrigsramte naboland Yemen.

Det arabiske kongedømme har høstet skarp kritik af bombardementerne, som ifølge FN har kostet over 10.000 mennesker livet.

I marts mødtes Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, med Donald Trump i Det Hvide Hus. Under mødet talte både Donald Trump og Mohammed bin Salman varmt om det stærke bånd, der er mellem USA og Saudi-Arabien.