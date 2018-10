Trump mister endnu en medarbejder: USA's FN-ambassadør har sagt op

Den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley har trukket sig fra sin post og forlader Donald Trumps administration ved årets udgang.

Det oplyste USA's præsident Donald Trump tirsdag på et pressemøde i Det Hvide Hus' ovale kontor.

Ifølge de medier, som var til stede ved presemødet, er Nikki Haleys beslutning velovervejet. Allerede i foråret meddelte hun præsidenten, at hun ville træde tilbage for at »holde fri i et stykke tid«.

Donald Trump sagde på pressemødet, at han anser Nikki Haley for at være »en helt særlig person«, og at han håber, at Haley vil vende tilbage til politik i en anden rolle.

»Hun har frit valg på alle hylder,« lød det fra præsidenten.

Nikki Haley har over for journalisterne i Det Hvide Hus ikke ønsket at kommentere sin opsigelse.

USA har trukket sig ud af FN’s Menneskerettighedsråd

Det vides endnu ikke, præcis hvorfor ambassadøren har valgt at trække sig. Flere medier betegner hende som en meget fremtrædende republikansk politiker og en oplagt kandidat til et højere embede. Man har derfor spekuleret i, om hun selv ønsker at stille op som republikanernes præsidentkandidat i 2020.

På pressemødet tirsdag afviste hun dog de spekulationer.

»Nej, jeg stiller ikke op i 2020,« sagde hun.

I stedet erklærede den snart tidligere ambassadør, at hun vil støtte Donald Trump i at blive genvalgt ved det kommende valg.

»USA er stærk igen. De andre lande kan måske ikke lide det, vi gør, men de respekterer det, vi gør,« sagde Nikki Haley på pressemødet.

Den 46-årige Nikki Haley blev i november 2016 af Donald Trump valgt til posten som amerikanernes FN-ambassadør og tiltrådte i januar 2017.

Jeg er stolt af at være en del af denne administration. Men jeg er ikke enig med præsidenten i alt. Nikki Haley i en kronik i Washington Post Jeg er stolt af at være en del af denne administration. Men jeg er ikke enig med præsidenten i alt.

Nikki Haley var således frontkvinde, da Trump-regeringen i juni trak USA ud af FN’s Menneskerettighedsråd i protest over, at rådet ifølge Washington har en kronisk antiparti mod Israel og er villig til at optage lande, som notorisk overtræder menneskerettighederne. Haley, som flere gange havde advaret om, at USA ville trække sig ud af Menneskerettighedsrådet, beskyldte også rådet for at have gjort sig selv til en »beskytter af menneskerettighedskrænkere.«

Tidligere i år sagde hun til Reuters, at hun hver dag »tager en mental rustning på«, når hun går på arbejde for at beskytte USA's interesser i FN.

Nikki Haley har sine holdningers mod og er flere gange åbent gået imod præsidenten.

Under valgkampen i 2016 kritiserede hun Donald Trump for at være for udiplomatisk i sin væremåde, og hun er modstander af den førte politik på flere områder. Bl.a. går hun ind for frihandel og frie markeder.

»Jeg er stolt af at være en del af denne administration, og jeg støtter de fleste af dens beslutninger og den retning, den fører landet i. Men jeg er ikke enig med præsidenten i alt,« skrev hun i september i en kronik i Washington Post.

På trods af kritikken havde Donald Trump på tirsdagens pressemøde ikke andet end rosende ord til overs for Nikki Haley.

»Hun lærte alle de store spillere at kende. Kina, Indien, dem alle. Og de kan lide hende. Og måske endnu vigtigere, de respekterer hende. Hun har gjort et fantastisk job,« sagde præsidenten.

Nikki Haley er datter af indiske immigranter og er født med navnet Nimrata Randhawa. I 2010 blev hun South Carolinas første kvindelige guvernør og blev genvalgt til posten i 2014. Hun forlod guvernørposten i 2016, da hun blev udnævnt til FN-ambassadør.

Hun var under valgkampen i 2016 ikke en af Donald Trumps støtter, selv om hun heller ikke tog et standpunkt mod ham. I stedet offentliggjorde hun i februar 2016 sin støtte til senator Marco Rubio.

»Hvis vi vælger ham som præsident, vil hver dag være en stor dag i Amerika,« sagde hun i en tale med hentydning til Donald Trumps "Make America Great Again"-slogan.

Det vides endnu ikke, hvem der bliver Nikki Haleys efterfølger.