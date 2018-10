USA's værste bilulykke i et årti: Bilen var ulovlig, og burde slet ikke køre på vejene

Den limousineulykke, der i sidste uge kostede 20 mennesker livet i byen Schoharie i staten New York, kunne være undgået, hvis sikkerhedsreglerne var overholdt.

Det siger guvernøren i New York, Andrew Cuomo, mandag på et pressemøde.

Limousinen dumpede i september et obligatorisk syn, og bilen burde slet ikke have været på vejene, lyder det fra guvernøren.

Desuden havde chaufføren - der også blev dræbt i ulykken - ikke kørekort til den slags køretøj, og limousinen var blevet modificeret, så den reelt var ulovlig.

»Limousineselskabet har en del at stå til ansvar for,« siger Andrew Cuomo ifølge nyhedsbureauet AP, som forgæves har forsøgt at få fat i selskabet, Prestige Limousine.

Bilulykke i New York: 20 meldes dræbt

Den forulykkede bil var en forlænget Ford Excursion-limousine fra 2001.

En erhvervsdrivende, som ejer en butik ved ulykkesstedet, siger, at flere biler tidligere er drønet forbi stopskiltet, og at man i årevis har forsøgt at få myndighederne til at gøre noget ved krydset. Foto: AP/Hans Pennink

Lokale medier har citeret myndighederne for at sige, at limousinen kørte ned af en bakke i høj fart og torpederede folk, der stod uden for forretningen Apple Barrel Country Store.

To fodgængere og 18 personer i limousinen blev dræbt i ulykken, som AP kalder den værste bilulykke i USA i næsten et årti.

Familierne til de dræbte har fortalt, at limousinen var blevet lejet til en 30-års fødselsdag. Flere af de dræbte var i familie med hinanden.

Der er siden ulykken blevet lagt blomster og tændt lys på stedet. Ulykken kaldes den værste i USA i næsten et årti. Foto: AP/Hans Pennink

Søndag sagde butikschefen i Apple Barrel Country Store, Jessica Kirby, til AP, at krydset længe havde været farligt, og at flere biler tidligere var kørt direkte forbi stopskiltet.

»Vi har i årevis bedt om, at der bliver gjort noget ved det kryds,« siger butikschefen.