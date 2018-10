Kraftig orkan har kurs mod Florida

Knap har amerikanerne sundet sig efter orkanen Florence, der i september ramte USA's østkyst, før et nyt uvejr er på vej.

Uvejret "Michael", som befinder sig i Den Mexicanske Golf, er netop blevet opgraderet til en orkan, og det forventes, at den vil samle endnu flere kræfter over golfens varme vand, oplyser USA's meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet AP.

Guvernøren i Florida, Rick Scott, har udsendt et varsel om undtagelsestilstand i 26 kommuner, og beredskabet fra hele staten er ved at forberede sig på, at orkanen rammer den nordvestlige del af staten i løbet af onsdag.

»Uvejret vil være livstruende og ekstremt farligt,« sagde guvernøren søndag.

Det er endnu usikkert, præcis hvor og hvor kraftfuldt orkanen vil ramme kysten, men myndighederne forventer, at den vil gå i land som en kategori tre-orkan.

Det betyder stærk vind og megen regn, som kan føre til væltede træer og oversvømmelser.

Skalaen for orkaner går fra en kategori et til en kategori fem og bliver udregnet på baggrund af vindens middelhastighed. Ifølge USA's nationale orkaninstitut er orkaner i kategori tre og højere klassificeret som "kraftige orkaner".

Meteorologerne har opfordret alle, der bor i kystområder i den østlige del af Den Mexicanske Golf, ikke bare i Florida, men også i Alabama, Mississippi og Louisiana, samt på Cuba, til at holde sig opdaterede om orkanens bane.

Michael er det 18. navngivne uvejr i denne orkan-sæson, som offiielt begynder i juni og varer til den 30. november.