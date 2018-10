Hjemløse-epidemi: Los Angeles ramt af plettyfus

Byen Los Angeles i den amerikanske delstat Californien er ramt af en epidemi af sygdommen plettyfus.

Sygdommen er båret af lopper og er mest forbundet med fangelejre eller andre steder med dårlig sanitet og mange mennesker samlet på et sted.

- Sundhedsmyndighederne i Los Angeles undersøger et udbrud af flere sager med loppebåren plettyfus i det centrale Los Angeles og arbejder med lokale myndigheder for at implementere sikkerhedsforanstaltninger for at reducere udbredelsen af sygdommen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Ifølge NBC News har antallet af ramte i Pasadena i den nordlige del af Los Angeles nået epidemiske højder.

De lokale myndigheder fortæller, at der har været 20 tilfælde af sygdommen i år mod normalt et til fem på et helt år.

- Plettyfus er en sygdom, der kan give alvorlige komplikationer, kræve langvarig indlæggelse og i sjældne tilfælde medføre død, skriver Dr. Ying-Ying Goh, der er sundhedsansvarlig i Pasadena, i en pressemeddelelse.

Plettyfus smitter fra lopper og har været kendt i århundreder. Den spreder sig ofte, hvor mange er samlet på et sted, og der er mangel på renlighed.

Derfor har den været kendt i mange af Europas krige helt frem til Anden Verdenskrig, hvor den også var meget udbredt i fange- og koncentrationslejre.

Anne Frank døde af sygdommen i den tyske koncentrationslejr Bergen-Belsen.

Myndighederne i Los Angeles og Pasadena skriver begge, at årsagen til udbruddene er loppebefængte dyr som rotter og vilde katte.

Ifølge NBC News hænger udbruddet dog sammen med de mange hjemløse, der bor i Los Angeles.

- Der er mange rotter i de fattige områder, og der er mange hunde, der tilhører hjemløse, siger Andy Bales til NBC.

Bales er chef for Union Rescue Mission, der tilbyder overnatning til hjemløse.

Alice Callaghan, der er chef for organisationen Las Familias del Pueblo, siger:

- Antallet af mennesker, der lever på gaderne, er steget dramatisk. Det er som flygtningelejre.