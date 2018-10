Derfor betyder afsløringer af Trump intet: »Vælgerne kan ikke kende forskel på, om han har fået én million eller 70 mio. fra farmand«

New York Times kunne i denne uge afsløre, hvordan Donald Trumps familie i årevis har forsøgt at undgå at betale skat, samt at præsidentens forretningsimperium - modsat af, hvad han altid selv har hævdet - bygger på store lån og pengegaver fra faren Fred Trump.

Men ifølge Peter Goll, selvstændig rådgiver om strategisk kommunikation, kommer de nye afsløringer ikke til at få betydning for Donald Trumps image blandt hans tilhængere.

Han kalder New York Times’ graverarbejde et fint stykke journalistisk, men ikke noget, der flytter stemmer.

De afsløringer, der ændrer noget, er dem, der går meget imod, hvad folk forventer. Eller hvis det er afsløringer på et område, som folk endnu ikke har taget stilling til. Peter Goll, kommunikationskonsulent De afsløringer, der ændrer noget, er dem, der går meget imod, hvad folk forventer. Eller hvis det er afsløringer på et område, som folk endnu ikke har taget stilling til.

»Det fortæller ikke noget nyt om karakteren Donald Trump, og derfor ændrer det ikke noget politisk lige nu, men selvfølgelig kan det få juridiske konsekvenser, hvis han har gjort noget ulovligt,« lyder det fra kommunikationskonsulenten.

New York Times har i en omfattende artikel gennemgået skattedokumenter fra præsidentens far, Fred Trump, og hans mange byggeselskaber, som var hele fundamenteret for den amerikanske præsidents egen forretningssucces.

Avisen har beregnet, at Donald Trump i alt har modtaget værdier for 413 mio. dollars korrigeret for inflation, hvilket omregnet til kroner svarer til godt 2,65 mia.

Pengene tilflød Donald Trump og hans to søstre og to brødre som led i et omfattende skattecirkus, der havde til formål at sænke skatten. Samtidig beskyldes præsidenten for at have hjulpet med at oprette skuffeselskaber for at snyde skattevæsenet.

Derudover peger avisen også på, at Donald Trump gennem årene har lånt knap 61 mio. dollars, ca. 400 mio. kr., af sin far. Selv har Trump altid sagt, at det kun drejede sig om et lån på én mio. dollars.

Kan det ikke påvirke Trumps vælgere, at han ikke selv har skabt så meget, som han har givet udtryk for?

»Før han kom til, var Trump-navnet ikke så kendt, som det er nu. Det er noget, han har skabt igennem bøger og reality-tv. Vælgerne kan ikke kende forskel på, om han har fået én million eller 70 millioner fra farmand,« siger Peter Goll.

Præsidentens fortid: Trumps far havde ét ømt punkt: Det punkt hed Donald Trump Donald Trumps far, Fred C. Trump, havde i høj grad en finger med i spillet i den amerikanske præsidents forretningskarriere, viser nye afsløringer. Men hvem var han?

Tilhængere ser det som uvæsentligt

Helt generelt mener kommunikationseksperten, at afsløringer skal være af en bestemt karat, hvis de skal flytte ved folkestemningen.

»De afsløringer, der ændrer noget, er dem, der går meget imod, hvad folk forventer. Eller hvis det er afsløringer på et område, som folk endnu ikke har taget stilling til,« siger han.

»I dette tilfælde har vælgerne taget stilling. Det bekræfter bare dem, der mener, han er ufin, mens hans tilhængere vil slå det hen som uvæsentligt.«

Avis skyder huller i Trumps glansbillede: Fars gulddreng allerede som treårig New York Times afslører, at Trump allerede som treårig tjente 200.000 dollars om året og som ung hjalp sin far med omfattende skattesnyd.

Hele ideen om, at Trump er en svær mand at ridse lakken på, bemærkede Peter Goll også under valgkampen i 2016, hvor demokraterne forsøgte at fremstille præsidenten som en ufin forretningsmand.

»Allerede dengang var det en tåbelig kampagne. Det bekræftede bare det billede, Trump tegner af sige selv, som en benhård forretningsmand, der kan tage til Washington og smadre hele systemet – og det er det, hans vælgere vil have, at han gør,« siger han.