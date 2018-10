Fakta: Ricin har været brugt ved likvideringer

Natten til onsdag dansk tid bekræfter en kilde i USA's forsvarsministerium, at to breve sendt til Pentagon mandag indeholdte det dødelige stof ricin. Også et tredje brev adresseret USA's præsident mistænkes for at indeholde stoffet.

Læs her om ricin:

Stoffet ricin er et protein, som produceres af en plante, der kaldes kristpalme eller castorbønne.

Proteinet er meget giftigt. Det skulle være dobbelt så giftigt som kobraslangens gift og 6000 gange stærkere end blåsyre.

0,2 milligram er en dødelig dosis, og der findes ingen modgift.

Ricin har været brugt ved likvideringer, og stoffet skulle være på listen over potentielle terrorredskaber på linje med miltbrand.

Ricin er kendt fra det såkaldte paraplymord på den bulgarske samfundskritiker Georgi Markov i 1978. Da han forlod sin arbejdsplads hos BBC i London og ventede på bussen, mærkede han pludselig et stik i låret. Det kom fra en paraply, hvor spidsen var fremstillet som en kanyle, der placerede det dødbringende stof under huden på Markov. Han fik høj feber, og fire dage senere døde han.

Planten med det farlige protein er ret udbredt. Men i den mere fredelige form dyrkes den til udvinding af ricinusolie, der benyttes i fremstillingen af blandt andet nylon, bremsevæske og hydraulisk væske.

Kilder: Wikipedia, Dansk Kemi, årgang 2004.