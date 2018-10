Avis: Donald Trump hjalp sine forældre med skattefifleri

Skattemyndighederne i den amerikanske delstat New York undersøger beskyldninger fremsat i The New York Times mod USA's præsident, Donald Trump, om mulig deltagelse i skatteunddragelser på vegne af sine forældre.

Det oplyser en talsmand for the New York Tax Department til CNBC. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det Hvide Hus afviser skriverierne i avisen som "misvisende".

- Skattevæsnet har gennemgået og godkendt disse transaktioner, meddeler præsidentboligen natten til onsdag dansk tid ifølge Reuters.

The New York Times fortæller tirsdag, at Donald Trump og hans søskende hjalp deres forældre med at skjule millioner af dollar for skattemyndighederne.

Dermed overtog Donald Trump en langt større formue fra sin far og mor, end han tidligere har oplyst.

Overblik: Trump var dollarmillionær som otteårig

Avisens oplysninger er baseret på en gennemgang af hundredvis af skatteindberetninger fra Donald Trumps far, Fred, og hans selskaber.

Fred Trump skabte sig en formue som ejendomsudvikler på den amerikanske østkyst.

En advokat for Donald Trump afviser over for The New York Times oplysningerne.

- Præsident Trump havde så godt som intet med disse ting at gøre. Sagerne blev håndteret af andre medlemmer af Trump-familien, som ikke selv var eksperter og derfor fuldt ud satte deres lid til de tidligere nævnte (i avisen, red.) autoriserede fagfolk for at sikre fuld overholdelse af loven, siger advokat Charles Harder.

Donald Trump modtog ifølge avisen gennem en årrække et beløb, der omregnet til nutidsværdi svarer til mindst 413 millioner dollar fra sin far. Det svarer til 2,67 milliarder danske kroner.

En stor del af det beløb tilflød Donald Trump, fordi han hjalp forældrene med at mindske deres skattebetalinger.

Desuden oprettede Trump sammen med sine søskende skuffeselskaber for at dække over millioner af dollar, som forældrene forærede deres børn.

Under præsidentvalgkampen fremstillede Trump sig selv om en selvskabt milliardær. Han fortalte, at han startede med et lån på én million dollar fra sin far.

Ifølge skatteeksperter er det ikke sandsynligt, at Donald Trump risikerer at blive retsforfulgt. Årsagen er, at de påståede forhold ligger langt tilbage i tiden.

I værste fald risikerer han en bøde for skattesnyd, vurderer eksperterne over for avisen.