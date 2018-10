Giften ricin sporet i breve sendt til Trump og USA's forsvarsminister

Mindst tre breve, som er blevet sendt til USA’s præsident Donald Trump, forsvarsminister James Mattis, og USA’s flådeadmiral John Richardson, er blevet testet positiv for den farlige gift ricin, skriver flere amerikanske medier.

To af brevene blev sendt til forsvarsministeriet, Pentagon. Her ligger postmodtagecenter i en separat bygning, så de pågældende breve nåede aldrig ind i Pentagon, og de 20.000 personer, der arbejder her, har ikke været i fare.

»Mandag sporede Pentagons beskyttelsesagentur mistænkelige stoffer under en mailscreening i Pentagons screeningsfacilitet,« sade Rob Manning, Pentagons talsmand, i en udtalelse:

»Konvolutterne er her til morgen blevet hentet af FBI med henblik på yderligere analyser.«



Det er uklart, om det tredje brev til Trump blev sendt til Det Hvide Hus eller til en anden adresse. Men en talsmand fra Secret Service bekræfter til CNN, at der er »modtaget et mistænkeligt brev adresseret til præsidenten.«

De tre breve ankom alle mandag. I Pentagon blev al øvrigt post, som blev leveret samme dag, sat i karantæne, mens FBI efterforsker sagen.

Det amerikanske forbundspoliti har bekræftet, at det er i gang med at lave nye test for at sikre, at der er tale om ricin.



Ricin er en gift, der bl.a. kan fremstilles af castorbønner og tidligere er blevet brugt i terrorsammenhæng. Den anses for at være dobbelt så giftig som kobraslangens gift og 6.000 gange stærkere end blåsyre.

Hvis giften indtages udløser det kvalme, opkast, indre blødninger efterfulgt af organsvigt og død.

Hændelsen finder sted bare tre måneder efter, at en kvinde i Wisconsin i juni blev beskyldt for at sprede Islamisk Stat-propaganda online, herunder at fortælle hvordan man fremstiller ricin og kan bruge ricin i angreb mod regeringsbygninger eller til at forgifte et vandreservoir, skriver Fox News.