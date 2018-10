Er den amerikanske hærs næste håndvåben opfundet i en garage?

Siden 1963 har M-16-riflen og senere inkarnationer været standard-modellen i den amerikanske hær. Men nu ser det muligvis ud til, at våbnet kan sendes på pension, skriver Popular Mechanics.

Det mulige bud på en afløser er kreeret af en fritidsopfinder i Colorado Springs. Martin Grier, der arbejder på en lokal bed and breakfast, har brugt almindeligt hobbyværktøj til at skrue en riffel sammen i sin fritid, der mest af alt ligner et rumvåben designet af en teenager.

Men det virker. Og det i en grad, så hæren har bestilt en prototype på riflen, der kan affyre fire skud samtidig fra fire horisontalt "stakkede" løb takket være en elektrisk affyringsanordning. Netop den simultane affyring er kodeordet. For hidtil har alle alle håndvåben - fra en gammeldags musket til en moderne AK-47 - kun kunnet affyre ét skud ad gangen via en mekanisk affyringsmekanisme.

Se en femskudsudgave af den amerikanske riffel (5.45 min):

Grier fik ideen til at bringe håndvåben ind i den moderne tidsalder, da han affyrede en kaliber 22-riffel med sine børn. Først udviklede han på ammunitionen, så den i stedet for at være enkeltskuds blev indkapslet i en blok, fire projektiler af gangen. Næste opfindelse var at udskifte affyringspinden med en elektronisk kontakt. Den sender en puls til en elektromekanisk aktuator placeret bag blokken med de fire projektiler, som dermed kan affyres samtidig.

Og den fascinerende Georg Gearløs-tankegang stopper ikke her. De fire løb, der er bygget sammen til én enhed, er ikke boret ud mekanisk. I stedet er de frembragt med elektroder langs en tynd wire. Den højteknologiske metode er langt mere præcis. Endelig er Griers prototype lettere end militærets nuværende standardriffel på trods af den øgede skudkraft.

Det har imidlertid ikke været billigt at udvikle Griers våben. Udviklingen har kostet mere end tre mio. kr. til nu, som han selv og nogle investorer har bekostet. Til gengæld har den amerikanske hær nu altså vist interesse for den højteknologiske riffel og bedt om at få en udgave til test.

Det kan tage år, før den nye riffel ender i hæren, da den først skal gennemgå et særdeles omfattende testprogram. Det seneste bud på en afløser for M-16-riflen blev afprøvet gennem seks år, før den til sidst blev opgivet i 2008.