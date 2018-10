Det Hvide Hus afviser indblanding i Kavanaugh-undersøgelse

Det Hvide Hus hverken styrer eller blander sig i den FBI-undersøgelse, der lige nu er i gang af den højesteretsnominerende Brett Kavanaugh.

Det siger en række af USA's præsident Donald Trumps rådgivere søndag.

Udmeldingen kommer, efter at demokrater har beskyldt Det Hvide Hus for blandt andet at forhindre interviews af udvalgte personer. Demokraterne mener heller ikke, at der er sat nok tid af til undersøgelsen.

Senatets retsudvalg har godkendt Kavanaugh

- Det Hvide Hus blander sig ikke. Vi detailstyrer ikke processen. Det er Senatet, der styrer forløbet.

- Det har det været fra begyndelsen, og vi lader fortsat Senatet bestemme, hvordan omstændighederne skal være, lyder det fra Sarah Sanders, der er talsmand i Det Hvide Hus.

Trump var i første omgang imod en FBI-undersøgelse. Men efter at have iværksat den siger han, at FBI har "frie hænder".

Senatets retsudvalg godkendte fredag nomineringen af Kavanaugh. Han blev godkendt til den prestigefulde post som højesteretsdommer med 11 mod 10 stemmer. Den endelige godkendelse afhænger af en afstemning blandt alle Senatets medlemmer i slutningen af denne uge.

Kavanaugh beskyldes for at fortie sandhed om sine drukvaner

Retsudvalget stemte efter en opsigtsvækkende høring i udvalget. Her svarede professor Christine Ford og Kavanaugh på spørgsmål i næsten ni timer.

Spørgsmålene omhandlede et påstået seksuelt overgreb, som Kavanaugh som teenager skal have begået mod Ford.

Efter godkendelsen af Kavanaugh åbnede Trump en FBI-undersøgelse.

Senator fik det glatte lag: Skænderi i elevator kan koste Trumps dommer jobbet Republikansk senator vendte på en ti-cent og forsinkede godkendelsen af Brett Kavanaugh. Forløbet har skabt stor vrede i begge politiske lejre.

I den forbindelse afhørte FBI søndag kvinden Deborah Ramirez. Hun beskylder Kavanaugh for upassende seksuel opførsel. Det skal være sket i forbindelse med en fest i begyndelsen af 1980'erne på universitetet Yale.

Ifølge nyhedsbureauet AP gav Ramirez under afhøringen blandt andet FBI en række navne på folk, der kan underbygge hendes historie.

Ud over Christine Ford og Deborah Ramirez har også en tredje kvinde, Julie Swetnick, fremsat beskyldninger mod Kavanaugh. Hverken Ford eller Swetnick er angiveligt blevet kontaktet af FBI indtil videre.