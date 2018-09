Googledirekør takker ja til at vidne foran Trump

Googles adm. direktør, Sundar Pichai, har sagt ja til at rejse til Washington og Det Hvide Hus for at forklare sig over for Donald Trump og den lovgivende komité House Judiciary Committee.

Han skal vidne i en høring foran præsident Donald Trump og den lovgivende komité, som kommer af republikanernes bekymring over en påstået partiskhed. Det skriver Reuters.

Præsident Donald Trump og det Republikanske Parti kritiserer Google for blandt andet at favorisere demokrater frem for republikanere. De vil have svar fra Sundar Pichai om, hvorvidt søgemaskinens algoritmer er påvirket af menneskelige faktorer.

Google blev tidligere i denne måned ramt af kritik fra både det Demkratiske Parti og det Republikanske Parti for ikke at sende en højtstående repræsentant til en høring i senatet, som både Facebook og Twitter gjorde.

Sundar Pichai mødtes i fredags med Det Hvide Hus’ økonomiske rådgiver Larry Kudlow, talsperson Lindsay Walters og lederen af House Majority Kevin McCarthy omkring dette påståede problem samt andre problemer, der kommer ved store internetplatforme.

»Jeg synes, at der er partiskhed, som også er menneskelig natur, men det er vigtigt, at der er gennemskuelighed. Techgiganter som Google vokser sig større, men uden gennemskuelighed, og det har ledt til tillidsproblemer og har i værste fald gjort skade for forbrugerne,« siger Kevin McCarthy.

Sundar Pichai meddelte efter mødet, at det var konstruktivt og informativt, men afviser anklagerne om, at Google skulle være imod republikanere og konservative.

»At Google skulle blande sig i søgeresultater for politiske grunde er overhovedet ikke sandt. Vi prøver ikke på at ændre den politiske agenda på nogen måde,« siger Sundar Pichai.

Det Republikanske Parti er også bekymret for Googles stigende dominans. Tidligere i denne uge mødtes det amerikanske Justitsministerium med statsadvokater for at drøfte nødvendigheden i at beskytte borgeres privatliv med Googles enorme datalager i tankerne.

Høringen vil finde sted efter valget til USA’s kongres i november.