Twitter vil skærpe regler for hate speech

Hadefulde og dehumaniserende udtalelser kan nu blive forbudt på det sociale medie Twitter.

Det meddelerr Twitter, der vil stramme reglerne for, hvad man kan sige på platformen. Tiltaget har ifølge Twitter været undervejs i tre måneder. Det skriver Sky News.

»I de seneste tre måneder har vi udviklet en ny politik, der skal adressere dehumaniserende sprog på Twitter. Sprog, der nedgør andre mennesker, kan have følger, som kan lede til vold ude i den virkelige verden,« skriver Twitter.

Twitter har tidligere lukket profiler på det sociale netværk på grund af hadefulde udtalelser. Den amerikanske radiovært Alex Jones og ledere af Britain First, der ligger på den yderste højrefløj, har blandt andet fået lukket deres profiler ned efter at have ytret sig racistisk og kommet med krænkende konspirationsteorier ifølge Twitter.

Alligevel mener Twitter, at reglerne skal kridtes tydligere op.

»Du må ikke dehumanisere nogen baseret på deres baggrund eller deres medlemsskab i en identificerbar gruppe,« lyder den overordnede linje i Twitters nye politik.

Men Twitter vil høre brugernes holdninger til den nye politik, før politikken føres ud i livet.

Brugerne får stillet to spørgsmål. Først skal de på en skala fra ét til fem vurdere klarheden af den nye potentielle politik.

Dernæst skal brugerne svare på, om der findes tale, der bryder med den nye politik, men som samtidig bidrager til en diskussion på en sund måde.

Twitter er tidligere blevet kritiseret for at lave tiltag uden at høre brugerne først.

Debatten om hadefulde udtalelser og ytringsfrihed på Twitter forventes at bidrage til mere utilfredshed med mediet fra begge sider af debatten.

Tidligere kritik har blandt gået på, at Twitter både har været for bløde og hårde i deres politik om ytringer ud fra, hvem man spørger. Derfor ses denne rundspørge som et middel til at undgå en lignende situation.

Twitter har i den seneste tid oplevet et fald i antallet af brugere, hvor de mistede 1 mio. brugere fra første kvartal 2018 til andet kvartal.