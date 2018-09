Dommerdrama får Trump til at skubbe ministerproblem

USA's præsident, Donald Trump, udskyder torsdagens planlagte møde med vicejustitsminister Rod Rosenstein til næste uge.

Det meddeler Det Hvide Hus torsdag aften dansk tid.

Amerikanske medier har svirret med rygter om, at Trump vil fyre Rosenstein.

Rygterne opstod efter en opsigtsvækkende artikel i The New York Times i sidste uge.

Avisen beskrev, hvordan Rosenstein sidste år angiveligt skulle have bedt nogle ministre og embedsmænd i Det Hvide Hus om at lave lydoptagelser, der kunne påvise den kaotiske arbejdsgang under Trumps ledelse.

Målet skulle ifølge avisens oplysninger være at få afsat Trump. Rosenstein har benægtet oplysningerne - men også sagt, at nogle af de omtalte udtalelser har været fremsat i spøg.

Trump selv sagde natten til torsdag dansk tid, at han foretrækker at beholde Rod Rosenstein på posten som landets vicejustitsminister.

- Vi taler sammen. Vi har haft nogle gode snakke. Han har fortalt mig, at han aldrig har sagt det, sagde præsidenten med henvisning til indholdet i New York Times-artiklen.

Rosenstein har en vigtig rolle i den igangværende undersøgelse, hvor tidligere FBI-chef Robert Mueller undersøger, om Trumps valgkampagne samarbejdede med Rusland op til præsidentvalget i 2016.

Vicejustitsministeren fører tilsyn med sagen og fik sidste år til opgave at udpege den særlige anklager.

Trump og Rosenstein udskyder torsdagens møde, så det ikke finder sted samtidig med en vigtig høring i Senatets retsudvalg.

Det oplyser pressetalskvinde Sarah Sanders ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er uklart, præcis hvornår mødet mellem præsidenten og vicejustitsministeren så skal finde sted.

Torsdagens høring i Senatets retsudvalg handler om anklagerne mod Trumps kandidat til den ledige plads i USA's højesteret, dommer Brett Kavanaugh.

Tre kvinder er stået frem og har sagt, at de tilbage i 1980'erne har oplevet eller overværet overgreb fra Kavanaughs side.