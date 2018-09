Ford: Jeg var sikker på at Kavanaugh ville voldtage mig

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford er tydeligt berørt under torsdagens høring i Senatets retsudvalg, der omhandler Fords anklager mod dommer Brett Kavanaugh om voldtægtsforsøg.

Hun beskriver sine anklager om Kavanaughs overgreb mod hende i detaljer og må flere gange forsøge på at holde tårerne tilbage.

- Jeg var overbevist om, at han ville voldtage mig, siger hun.

Overgrebet fandt ifølge Ford sted til en mindre fest i 1982, da hun var 15 år, og han var 17.

På det tidspunkt gik de begge i high school i delstaten Maryland.

Her skubbede Kavanaugh ifølge Fords forklaring hende ned på en seng og begyndte at røre hende og gnubbe sine hofter imod hende, mens Kavanaugh holdt hænderne for hendes mund.

- Det var svært for mig at trække vejret, og jeg troede, at Brett ville komme til at tage livet af mig, siger Ford ved høringen.

Kavanaugh har tidligere nægtet, at overgrebet har fundet sted. Han vidner selv for udvalget senere torsdag.

Trump åbner for at ændre mening om sexanklagede Kavanaugh

Brett Kavanaugh er nomineret til den amerikanske højesteret af præsident Donald Trump. Han risikerer på grund af anklagerne at gå glip af det magtfulde embede.

Christine Ford forklarer, at hun første gang fortalte om sin oplevelse i 2012 under parterapi.

Under høringen understregede hun, hvordan oplevelserne har mærket hende resten af livet, og hvordan hun har været bange for at stå frem med sine anklager.

Høringen blev indledt med en undskyldning til både Kavanaugh og Ford fra republikaneren Chuck Grassley, der er formand for Senatets retsudvalg.

Han anerkendte, at det havde været "et par forfærdelige uger" for både dommer Brett Kavanaugh og psykologiprofessor Christine Blasey Ford.

- Jeg vil gerne undskylde til jer begge, for den måde som I er blevet behandlet på, siger han.