Elon Musk har vist Mars-fotos

Måske Elon Musk er blevet inspireret af den tv-serie, der i 70'erne blev vist herhjemme med titlen "Månebase Alpha". Under alle omstændigheder har han tweetet nogle billeder med titlen "Mars Base Alpha", skriver Daily Mail.

Og de spektakulære planer er endda angiveligt lige om hjørnet, ihverftfald set med historiske briller - om kun 10 år skulle der være mulighed for at etablere en stationær beboelse på Mars.

SpaceX har solgt verdens første private tur rundt om Månen

Musks offentliggørelse kommer efter, at SpaceX's driftsdirektør, Gwynne Shotwell, har udtalt, at selskabet satser på at sende raketter til henholdsvis Månen i 2022 og Mars i 2024. Hun erkender, at planerne lyder optimistiske, men peger på, at SpaceX allerede nu har nået utrolige resultater.

Den øverste del af Mars-raketten, Big Falcon Rocket, får 40 kabiner med plads til seks mennesker i hver enhed. Og raketten, der kan genbruges delvist, skal have en nyttelastkapacitet på 150 ton.

Manden på Månen taler kinesisk Kina forbereder en månebase og tæller ned til den første landing senere på året på Månens bagside.

SpaceX satser også på militære kontrakter. Selskabet har allerede sendt overvågningssatellitter for den amerikanske hær, luftvåbnet, CIA og NSA ud i rummet.

Elon Musk er administrerende direktør for SpaceX - ved siden af sit virke som øverste boss for bilfabrikken Tesla.