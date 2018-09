Den amerikanske vicejustitsminister Rod Rosenstein er på vej til Det Hvide Hus for at blive fyret, skriver USA Today og flere andre amerikanske medier.

Rosenstein er en afgørende figur i Rusland-undersøgelsen.

Mange medlemmer af Kongressen mener, at formålet med at fjerne Rosenstein er at gøre det muligt for præsident Donald Trump at afsætte den særlige anklager Robert Mueller.

Mueller undersøger, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trump-valgkampagnen i 2016.