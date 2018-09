Dansker skal for retten for gigantisk skovbrand i USA

De amerikanske myndigheder vil formelt gå videre med sagen mod en 52-årig dansk statsborger, der er under anklage for at have startet den tredjestørste skovbrand i Colorados historie.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge avisen The Denver Post.

Anklageskriftet tæller 141 punkter om brandstiftelse - et punkt for hver bygning, der er blevet ødelagt i den omfattende brand i juni.

Den danske mand blev anholdt den 30. juni i forbindelse med efterforskningen af branden.

Skovbranden har ødelagt et område på omkring 40.000 hektarer i Sangre de Cristo-bjergene.

Dansker sigtet for at stå bag enorm skovbrand i Colorado

Under retsmøder er det kommet frem, at danskeren flere gange har ændret sin forklaring om, hvad der egentlig skete.

Først lød forklaringen, at han rigtigt nok startede en brand for at brænde affald af. Senere skiftede han dog mening. I stedet opstod branden, da han var ved at grille.

Han nægter sig skyldig, men han kan godt erkende, at han brugte levende ild. Han afviser dog, at han startede skovbranden bevidst.

Det fremgår ikke, hvornår sagen mod danskeren skal for retten.