Kvinden bag anklager mod dommer i USA vil forklare sig

Sagaen om Brett Kavanaughs nominering til den ledige post som dommer ved den amerikanske højesteret ser ud til at få et eksplosivt kapitel mere.

Lørdag oplyser advokaten for Christine Blasey Ford, der har anklaget Brett Kavanaugh for at forsøge at voldtage hende for flere årtier siden, at Ford accepterer en invitation til at afgive forklaring for Senatets retsudvalg.

Trump kræver beviser for sexanklager mod dommer

Det beretter flere amerikanske medier, herunder Washington Post.

Retsudvalget i Senatet står for høringer af potentielle højesteretsdommere. Efter udvalgets behandling skal hele Senatet stemme om, hvorvidt en dommer kan godkendes til en plads på ubestemt tid som dommer ved højesteret.

Det står dog ikke klart, hvorvidt der er en aftale på plads om vilkårene for Fords optræden. CNN oplyser, at der stadig forhandles om, hvornår det skal ske. Ford ønsker ifølge Fox News at afgive forklaring torsdag.

Retsudvalg har forlænget tidsfrist til vidne bag sexanklager

Anklagerne fra Christine Blasey Ford har sat hele processen med at få godkendt Brett Kavanaugh på pause. Tidligere var det planen, at retsudvalget skulle genoptage processen og stemme mandag. Det er uklart, om det kommer til at ske.

I beskeden fra Christine Blasey Fords advokat står blot, at hun ønsker at afgive forklaring "i næste uge".