Senatets retsudvalg vil have Kavanaugh-afstemning snart

Christine Blasey Ford, der anklager højesteretsnominerede Brett Kavanaugh for sexovergreb, fik fredag at vide, at hun havde indtil samme aften klokken 22.00 til at indgå en aftale om en høring med Senatets retsudvalg.

Hvis ikke det skete, ville udvalget mandag stemme om, hvorvidt Kavanaugh skal tildeles det ledige sæde i højesteret.

Det oplyste formanden for Senatets retsudvalg, republikaneren Chuck Grassley.

Kort før midnat lokal tid - altså to timer efter deadline - skriver Grassley på Twitter, at han har valgt at give Blasey Ford endnu en udsættelse. Det oplyses ikke til hvornår, men han skriver, at han ikke er meget for det.

- Med endnu en udsættelse til Christine Blasey Ford - den sjette af slagsen - føler jeg, at jeg spiller anden trompet i det juridiske orkester, mens Schumer (demokratisk senator Chuck Schumer, red.) er dirigenten, skriver Chuck Grassley.

Trump kræver beviser for sexanklager mod dommer

Aftalen med Christine Blasey Ford skal fastslå, hvorvidt og hvornår hun vil afgive sin forklaring til retsudvalget, skriver nyhedsbureauet AP.

Tidligere på ugen sagde Christine Blasey Ford via sine advokater, at hun under visse betingelser vil være klar til at vidne i næste uge over for et senatsudvalg om Kavanaughs påståede ugerninger, der skulle have fundet sted i begyndelsen af 1980'erne.

Det republikanske flertal i Senatet er opsat på at få en afstemning, hvor det kan bekræfte den konservative dommer som nyt medlem af USA's højesteret. Det er et af USA's mest indflydelsesrige job.

Kvinde vil vidne i næste uge i USA's senat mod Kavanaugh

Republikanerne insisterede først på, at Christine Blasey Ford skulle møde op mandag for at blive afhørt af kongresmedlemmerne.

De foreslår nu, at høringen i stedet kan rykkes fra mandag til onsdag, og at Ford kan få lov til at forklare sig efter Kavanaugh. I sidste ende er det dog op til Senatets retsudvalg at beslutte.

Kavanaugh er også blevet tilkaldt for at give sin udlægning af, hvad der skete under en fest i Maryland, da Ford var 15 år, og han var 17.

Christine Blasey Ford fortalte forrige weekend til avisen The Washington Post, at mens hun gik på high school, var hun med til en fest i Maryland.

På et tidspunkt, da hun skulle på toilet, dukkede Kavanaugh og en kammerat op - begge berusede - og trak hende ind på et soveværelse.

Trump vil høre kvinde der anklager potentiel højsteretsdommer

Her Kavanaugh han havde lagt sig oven på hende og forsøgt at flå tøjet af hende, mens han holdt hende for munden.

Hun frygtede, at Kavanaugh med sit greb om hendes mund ville komme til at kvæle hende. Hun fortalte, at hun kort efter slap ud af soveværelset og flygtede fra huset.

Kavanaugh benægter alle anklager.