30 år gammelt sexdrab menes at være opklaret

Mary Lynne Vialpando blev fundet dagen efter sin forsvinden. Foto: Politiet i Colorado Springs

Mary Lynne Vialpando var 24 år gammel, da hun sammen med sin mand deltog i et bryllup i byen Pueblo, Colorado. Efter brylluppet kom hun op at skændes med sin mand. Og hun forlod deres hjem i ophidset sindstilstand.

Efterfølgende sagde vidner, at de havde set hende på en nærliggende bar. Hendes lig blev fundet dagen efter i en gyde tæt på. Mary Lynne Vialpando var blevet stukket med kniv, havde kraniebrud og var blevet udsat for sexuelle overgreb efter sin død.

De lokale myndigheder sikrede sig dna-spor efter drabet i 1988, men teknologien var dengang ny, og fundene gav derfor ikke svar på, hvem der havde begået forbrydelsen.

Det dna-baserede foto af gerningsmanden. Foto: Politiet i Colorado Springs

Politiet i Colorado Springs gav imidlertid ikke op. Et team har til opgave at holde liv i efterforskningen af gamle sager, herunder 100 uopklarede mord. Og i 2017 offentliggjorde man et billede af forbryderen, der viste en mand med lyst hår, blå øjne og en lys hudfarve. Og dna-materialet blev samtidig sendt til et laboratorium, hvilket førte til anholdelsen af James Papol, 46.

»Anholdelsen er ikke en afslutning på sagen for Vialpandos familie. Men det er mit håb, at de nu kan finde en form for fred,« siger politichef ved Colorado Springs, Pete Carey til AP.