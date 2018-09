Politiet i byen Aberdeen, som ligger nær storbyen Baltimore i den amerikanske stat Maryland, rykkede torsdag ud til et skyderi.

Fire personer er dræbt, oplyser politiet, som samtidig fortæller, at gerningsmanden er en kvinde, der befinder sig i politiets varetægt og er hårdt såret.

Episoden fandt sted ved en lagerbygning for apoteks-kæden Rite Aid. En talskvinde for Rite Aid siger, at der arbejder omkring 1.000 mennesker på lageret, men at »stedet er sikret«.

Ifølge beboere i området, som CNN har talt med, er området normalt meget roligt.

FBI i Baltimore oplyser på Twitter, at man er tilkaldt som assistance til politiet, og at der er en »aktiv skytte« i området.

Guvernøren i Maryland, Larry Hogan, siger, at man »følger den forfærdelige situation tæt«.

Motivet til skyderiet er endnu ukendt.