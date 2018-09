Trump-tendens spreder sig i USA: »Det kommer ærlig talt ikke andre ved, hvor meget jeg tjener«

Flere og flere amerikanske politikere viger udenom, når de bliver spurgt, hvorfor de ikke vil offentliggøre, hvor meget de betaler i skat.

Med under to måneder til de amerikanske midtvejsvalg er det blevet mere almindeligt for kandidaterne til posterne som guvernører og senatorer at holde deres selvangivelser hemmelige, skriver nyhedsbureauet AP.

Den republikanske guvernørkandidat i staten Pennsylvania siger direkte, at han ikke har tænkt sig at fremlægge noget som helst.

»Det kommer ærlig talt ikke andre ved, hvor meget jeg tjener eller ikke tjener,« siger Scott Wagner ifølge AP under en tv-debat mod den siddende guvernør, demokraten Tom Wolf.

Tom Wolf har, ifølge ham selv som et tegn på åbenhed, offentliggjort sin årsopgørelse.

Debatten om, hvorvidt præsidentkandidater, guvernørkandidater og andre kandidater til topposter bør vise, hvor meget de betaler i skat, og hvad de tjener deres penge på, blussede op i 2016 under præsidentvalgkampen, da Donald Trump brød med en årtier lang tradition og nægtede at fremvise sin selvangivelse.

Kritikere bemærker nu, at tendensen lader til at have spredt sig, og hemmelighedskræmmeriet er blevet en del af midtvejsvalgenes valgkamp i flere stater.

I staten New Mexico har den republikanske kandidat efter længere tids diskussioner accepteret at fremlægge sin selvangivelse for 2017. Den demokratiske kandidat, Michelle Lujan Grisham, har offentliggjort alle sine fra 2013, hvilket har givet anledning til kritik, fordi det har vist sig, at hun har haft en indkomst fra et selskab, som investerer i statslige sundhedsforsikringer.

Det er kun i staten Vermont, at der er en decideret lov, som påbyder kandidaterne at offentliggøre dele af deres selvangivelse. Andre steder har det blot været kutyme, at man gjorde det for åbenhedens skyld. Men den åbenhed lader til at være på vej retur.

I Scott Wagners tilfælde er det kendt, at han ejer et skraldefirma, der anslås at være knap en halv mia. danske kroner værd. Men hvordan hans indkomst og skatteforhold ser ud, vil han ikke ud med. Guvernørkandidaten har dog lovet, at han ikke skylder noget i skat, og at han giver til velgørenhed gennem sit firma.

Amerikanerne i en stor del af de amerikanske stater skal afholde valg til Senatet og Repræsentanternes Hus den 6. november.