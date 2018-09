Californiens største brand nogensinde er nu under kontrol

De to flammehav begyndte at brede sig fra det nordlige San Francisco i juli og udviklede sig hastigt. Tilsammen udgjorde de den største brand i Californien til dato og omfanget var ca. 1.857.500 kvadratkilometer. Det er større end to gange arealet af Bornholm.

Nu er branden under kontrol. Det meldte The U.S. Forest Service ud onsdag.

Der er stadig 400 brandmænd til stede ved de ramte områder til at begrænse ødelæggelserne, oplyser The U.S. Forest Service.

Californiens demokratiske senator Mike McGuire udtrykker i et tweet »ekstrem taknemmelighed overfor brandmænd og nødhjælpspersonale for deres utrættelige arbejde over de sidste mange uger.« 155 dage efter ilden tog fat, er branden nu 100 pct. holdt nede, skriver han i sit tweet. Flammehavet har nået at brænde det største areal nogensinde i statens historie og har ødelagt 158 hjem. Området er heldigvis ikke tæt beboet.