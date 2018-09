Pompeo foreslår møde med nordkoreansk minister i næste uge

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, tilbyder at mødes med sin nordkoreanske modpart i New York i næste uge.

Meldingen kom, blot få timer efter at Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde mødtes i Pyongyang.

På det koreanske topmøde blev de to ledere blandt andet enige om rammerne for en afvikling af et af Nordkoreas testanlæg for ballistiske missiler.

Internationale eksperter vil ifølge Moon Jae-in få mulighed for at overvære og dermed bekræfte afviklingen af anlægget.

Nordkorea tilbyder også at lukke ned for styrets hovedcenter for atomforskning - dog på betingelse af, at USA gør det samme.

I en meddelelse fra det amerikanske udenrigsministerium hedder det, at USA er "klar til omgående at indgå i forhandlinger for at forvandle" forholdet mellem de to lande.

USA søger en "hurtig proces frem mod en atomafrustning af Nordkorea, der skal være gennemført i 2021", tilføjes det i erklæringen.

USA's præsident, Donald Trump, udtrykte onsdag tilfredshed med topmødet mellem de to koreanske ledere i Pyongyang.

- Vi gør fantastiske fremskridt i forhold til Nordkorea. Forholdet er rigtig godt - i hvert fald på et personligt plan, siger Donald Trump med henvisning til sit forhold til den nordkoreanske leder.

- Tingene er faldet meget til ro. Han er rolig. Jeg er rolig. Vi må se, hvad der sker, tilføjer præsidenten.