Der har været en stor bølge af anklager om præsters seksuelle misbrug af børn og unge i den katolske kirke. Nu er en af sagerne endt i et historisk stort forlig i New York.

Det drejer sig om fire mænd, som blev misbrugt af deres religionslærer i perioden 2003-2009. De var på daværende tidspunkt i alderen mellem 8 og 12 år.

Bispedømmet i Brooklyn i New York er gået med til at at betale i alt 27,5 mio. dollars til de fire mænd, oplyser deres advokater til nyhedsbureauet AFP. Hvert offer for misbrugen modtager 6,87 mio. dollars (43,8 mio. kr.).

Det er dermed det største forlig nogensinde til individuelle ofre, udtaler en af advokaterne, Ben Rubinowitz, som ser positivt på udfaldet af sagen.

Anklager om seksuelt misbrug mod den katolske kirke Fra 1984 til 2009 blev der rejst over 3.000 civile søgsmål mod den katolske kirke i USA.

Under 2 pct. af anklagerne viser sig at være falske ud fra undersøgelser af anklager og udfald i perioden 1950-2002.

80 pct. af anklagerne blev underbygget, mens de resterende 18 ikke kunne underbygges. Den højestplacerede inden for kirken, som er blevet anklaget, er den australske kardinal George Pell, der fungerer som Vatikanets finansminister - og dermed nummer tre i den katolske kirkes hierarki. Han er tiltalt for ”historiske seksuelle forbrydelser” mod ”flere” formodede ofre. Kilde: BishopAccountability.org og nyhedsbureauet AFP

»Vi er glade for at se, at kirken endelig bliver retsforfulgt. Det fortsatte gennem måneder og i visse tilfælde gennem flere år,« siger han til nyhedsbureauet AFP.



Kirkens repræsentater har ikke nogen umiddelbar kommentar til sagen, som ellers var berammet for retten i begyndelsen af 2019.

De fire mænd lagde sag an i 2012 - tre år efter at deres tidligere religionslærer, Angelo Serrano (67), blev arresteret for at forulempe et barn. Han erklærede sig skyldig i 2011 og blev dømt til 15 års fængsel.

Den sag havde betydning for bispedømmets beslutning om forliget til de fire mænd, for bispedømmet gik med til at betale for at distancere sig fra Angelo Serrano, lyder Ben Rubinowitz' vurdering over for nyhedsbureauet AFP.

En af kirkens præster understøttede anklagen, da han indrømmede at have set religionslæreren kysse et barn på munden. Han adresserede aldrig misbruget, udtaler en af sagens advokater, Peter Saghir.

»De besluttede, hellere end at risikere en retssag, at det var på tide for dem at komme med en udbetaling,« siger han til nyhedsbureauet AFP.



Ifølge hjemmesiden BishopAccountability.org er den hidtil højeste individuelle kompensation på 3,4 mio. dollars og blev betalt til to ofre i New York.

Forliget kommer i kølvandet på, at flere af de amerikanske stater undersøger det historiske misbrug i kirkeregi i deres jurisdiktion. Det er som følge af stor bekymring over en rapport i august, der afslørede, at 300 katolske præster i årtier har været involveret i seksuelt misbrug i staten Pennsylvania.