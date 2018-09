USA optrapper strid med Kina og indfører nye toldsatser

USA optrapper striden med Kina og indfører ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

De nye toldsatser træder i kraft 24. september.

Dermed har præsident Donald Trump ignoreret alle advarsler mod at eskalere toldkrigen med Kina.

Præsidenten siger, at Kina har nægtet at ændre landets uretfærdige handelspolitik, der har ramt amerikansk landbrug og industri.

- Vi har i månedsvis opfordret Kina til at ændre disse uretfærdige praksisser og give amerikanske virksomheder en fair behandling, udtaler præsidenten i en erklæring.

I samme forbindelse advarer præsidenten Kina mod at gengælde de nye toldsatser.

Hvis Kina eksempelvis indfører nye toldbarrierer mod amerikansk landbrug og industri vil USA "omgående fortsætte mod fase tre, som er toldsatser på omkring 267 milliarder dollar ekstra".

- Jeg håber, at denne handelssituation snart vil blive løst af mig selv og Kinas præsident, Xi, (Jinping, red.), som jeg har stor respekt for, siger Donald Trump.

Trump varsler ny toldstats på 6.000 kinesiske varer

De nye toldsatser betyder ifølge nyhedsbureauet AFP, at der fra 24. september vil være en toldbarriere på omkring halvdelen af de varer, som USA importerer fra Kina.

Satsen på ti procent vil gælde året ud og stige til 25 procent fra 1. januar.

USA indførte tidligere på året 25 procents told på kinesisk import for 50 milliarder dollar

Kina reagerede prompte på USA første toldforhøjelse ved at indføre samme sats på en tilsvarende import af amerikanske varer.

Overblik: Krigen om toldsatserne

Og den kinesiske regering er tilsyneladende klar til at gengælde det seneste angreb i toldkrigen.

- Hvis USA lancerer nye toldsatser, så vil Kina foretage modforanstaltninger for at sikre vores rettigheder og interesser, sagde Geng Shuang, talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, før Trumps nyeste annoncering.

Trump har gentagne gange beskyldt Kina for urent trav i samhandlen mellem verdens to største økonomier. Modsat beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere handelsforhandlinger.