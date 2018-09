Medie: Trumps tidligere kampagnechef indgår forlig med Mueller

Paul Manafort, der er tidligere kampagnechef for USA's præsident, Donald Trump, har fredag indgået et forlig med den særlige anklager Robert Mueller, hvori han erklærer sig skyldig i to kriminelle forhold.

Det viser retsdokumenter sendt til en domstol i Washington, D.C., skriver flere medier inklusive NBC News og nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge NBC News har retten fredag modtaget en nyt sæt anklager fra den særlige anklager. Heri er antallet af kriminelle forhold sænket fra syv til to.

Det ene forhold dækker over en række økonomiske lovovertrædelser herunder hvidvaskning, skattesvindel og manglende registrering som en aktør på vegne af en fremmed magt.

Det andet dækker over forhindring af rettens gang.

Endnu en Trump-støtte har indgået aftale med anklagemyndigheden

Ifølge Reuters viser andre retsdokumenter, at Paul Manafort erklærer sig skyldig i disse anklager.

Forliget omhandler kun den anden af to dele af sagskomplekset mod Paul Manafort. Dommerne i sagen skal nu godkende forliget, før det kan træde i kraft.

Paul Manafort blev i august dømt i Virginia for otte forhold af hovedsagelig økonomisk karakter i den første del af sagskomplekset.

Ved 10 andre forhold i den første del af sagskomplekset skal sagen gå om.

Ifølge avisen Washington Post fremgår det ikke umiddelbart, om en del af forliget omhandler, at Paul Manafort vil samarbejde med Robert Muellers undersøgelser af eventuel russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Avisen skriver videre, at dens unavngivne kilder med kendskab til forhandlingerne op til forliget tidligere har oplyst, at Manafort ikke har nogen intensioner om at samarbejde med efterforskningen af russisk indblanding.

Det vil i så fald stå i kontrast til Manaforts tidligere forretningspartner Rick Gates.

Han har også indgået en aftale med Robert Mueller, hvori der står, at han vil samarbejde med den særlige anklager.