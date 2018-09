Medie: Trumps tidligere kampagnechef har indgået forlig med Mueller

Paul Manafort, der er tidligere kampagnechef for USA's præsident, Donald Trump, har fredag indgået et forlig med den særlige anklager Robert Mueller, hvori han erklærer sig skyldig i to kriminelle forhold.

Det bekræfter Manafort selv ved et retsmøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover har Paul Manafort i retten fredag oplyst, at han samarbejder med den særlige anklager Robert Mueller i anklagerens efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Ifølge NBC News har anklagemyndigheden sænket antallet af kriminelle forhold fra syv til to. Manafort har erklæret sig skyldig i dem begge.

Det ene forhold dækker over en række økonomiske lovovertrædelser herunder hvidvaskning, skattesvindel og manglende registrering som en aktør på vegne af en fremmed magt.

Det andet dækker over forhindring af rettens gang ved at påvirke vidner.

Endnu en Trump-støtte har indgået aftale med anklagemyndigheden

Forliget omhandler kun den anden af to dele af sagskomplekset mod Paul Manafort. Dommerne i sagen skal nu godkende forliget, før det kan træde i kraft.

Paul Manafort blev i august dømt i Virginia for otte forhold af hovedsagelig økonomisk karakter i den første del af sagskomplekset.

Ved 10 andre forhold i den del af sagskomplekset skal sagen gå om. Der mangler stadig at blive udmålt straf i den del af sagen.

I forbindelse med forliget har Paul Manafort indgået en 17 sider lang aftale om samarbejde med særlig anklager Robert Muellers videre arbejde.

Det siger anklager Andrew Weissmann ifølge avisen Washington Post.

Ifølge Washington Post er en del af aftalen, at Manafort kan optræde som et potentielt vidne for Mueller i fremtidige sager. Til gengæld er Mueller gået med til en nedsat staf.

I en udtalelse siger Det Hvide Hus' pressesekretær, Sarah Sanders, at Manaforts forlig "absolut intet har at gøre med præsidenten eller hans sejrrige 2016-kampagne".