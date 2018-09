Medie: Trump vil slå hårdt ned på udenlandsk valgindblanding

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at underskrive et dekret, der vil betyde, at der indføres sanktioner mod udenlandske selskaber eller personer, der ifølge USA's efterretningstjenester blander sig i amerikanske valg.

Det skriver Reuters. Nyhedsbureauet har talt med to unavngivne kilder, der kender til præsidentens planer.

Det Hvide Hus har afvist at kommentere meldingerne.

Trump kan sætte sin underskrift på dekretet allerede onsdag. Det oplyser kilderne i Reuters' historie.

Tidligere Trump-rådgiver: Clinton blev berøvet præsidentposten

Præsidentens beslutning kommer, mens USA's efterretningstjenester, militær og ordensmagt er i fuld gang med at forberede sig på cyberangreb fra udlandet i forbindelse det amerikanske midtvejsvalg 6. november.

Sanktionerne, som Trump angiveligt vil indføre, kan både være rettet mod enkeltpersoner og mod selskaber, der gennem cyberangreb eller lignende forsøger at påvirke valg i USA, fortæller en embedsmand til Reuters.

- Administrationen er opsat på at sætte en ny norm inden for cyberspace, siger embedsmanden og fortsætter:

- Det her er første skridt i forhold til at sætte grænser og offentligt annoncere vores modsvar over for dårlig opførsel.

Det bebudede dekret er Trump-administrationens seneste tiltag i et forsøg på at sikre valgsikkerhed i forbindelse med det kommende midtvejsvalg.

Valget i november afgør, om Det Republikanske Parti kan beholde sit flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet.

Flere forskellige instanser vil få ansvaret for at vurdere, om udenlandske aktører har blandet sig i valget. De skal dermed afgøre, hvem der potentielt skal rammes af sanktioner, oplyser kilderne til Reuters.

USA's nationale efterretningstjeneste vil stå i spidsen for undersøgelserne.

Derudover vil efterretningstjenesten CIA, Det Nationale Sikkerhedsagentur (NSA) og ministeriet for indenlandsk sikkerhed også være involveret.

Donald Trump er selv under den særlige anklager Robert Muellers lup i forbindelse med Muellers undersøgelser af mulig russisk indblanding ved USA's præsidentvalg i 2016.