Kronik-sagen: Trumps vicepræsident er klar til at tage en løgnedetektortest

USA's vicepræsident meldte sig i weekenden klar til at bevise, at han ikke står bag en meget omdiskuteret kronik i New York Times, der i sidste uge blev offentliggjort fra en anonym, "højstående medarbejder" i Det Hvide Hus.

På showet Fox News Sunday måtte vicepræsident Mike Pence forholde sig til "den stille modstand", der skrives om i kronikken, hvis forfatter hævder, at der »aktivt arbejdes på at undergrave præsidenten«, som ifølge kronikøren er ustabil og ude af stand til at lede landet.

Her blev han af værten spurgt, om han ville være villig til at tage en løgnedetektortest for at bevise, at det ikke var ham, som skrev kronikken.

Jeg ville gøre det uden at tøve. Mike Pence Jeg ville gøre det uden at tøve.

»Jeg ville gøre det uden at tøve, og jeg ville samarbejde fuldt og helt, hvis administrationen bad mig om det,« svarede vicepræsidenten.

Mike Pence mente dog, at det skulle være op til præsident Donald Trump at »tvinge« Det Hvide Hus' medarbejdere til at tage en løgnedetektortest. Søndag sagde han dog til CBS, at han er »helt overbevist om«, at ingen i hans afdeling har skrevet kronikken.

Vicepræsidenten var i løbet af søndag gæst på flere forskellige tv-shows, hvor han igen kritiserede den »uamerikanske« anonyme kronikør.

Embedsmanden beskriver i kronikken et "tosporet" præsidentskab i den forstand, at når Trump siger én ting, gør hans medarbejdere bevidst en anden ting.

Den anonyme forfatter hævder også, at der i administrationen er hvisken i krogene om at udløse den 25. tilføjelse til forfatningen - altså at præsidenten kan afsættes, hvis hans ministre skønner ham uegnet til embedet.

Donald Trump har reageret på kronikken ved at kalde den løgnagtig og betvivle, at forfatteren overhovedet eksisterer i virkeligheden. Fredag sagde præsidenten til journalister om bord på Air Force One, at han ønsker sagen undersøgt af Justitsministeriet.

Præsidenten vil heller ikke udelukke at skride til handling mod New York Times.

»Vi får se, jeg er ved at kigge på det,« sagde Donald Trump ifølge AP.